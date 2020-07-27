В Греции совершили нападение на скандального журналиста

В ночь на понедельник в пригороде Афин неизвестные совершили нападение на издателя газеты Makeleio Стефаноса Хиоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно сообщениям, Стефанос Хиос был ранен в шею и бока.

Стрельба произошла около трех часов ночи возле его дома в Врилисии, пригороде к северу от центра Афин.

Пострадавший был доставлен в больницу Сисманоглио, откуда его направили в больницу Кэт на севере Афин.

Больше никаких подробностей о его состоянии не известно.

Сама газета Makeleio называет нападение покушением на убийство, за которое несут ответственность конкретные политики. Издание отмечает, что в последнее время журналист получал угрозы.

Стоит отметить, что газету Makeleio в Греции неоднократно обвиняли в публикации фейковых новостей и клеветы. Так, 22 июля суд в Афинах удовлетворил иск главы МВД Греции Такиса ​​Теодорикакоса против газеты, которая неоднократно размещала оскорбительные и ложные публикации против него. Суд тогда предупредил Хиоса о штрафе в 5000 евро за каждую следующую подобную публикацию.