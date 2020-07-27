У Греції скоїли напад на скандального журналіста

В ніч на понеділок в передмісті Афін невідомі скоїли напад на видавця газети Makeleio Стефаноса Хіоса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Згідно з повідомленнями, Стефанос Хіос був поранений в шию і боки.

Стрілянина сталася близько 3 години ночі біля його будинку у Врілісії, передмісті на північ від центру Афін.

Потерпілий був доставлений в лікарню Сисманогліо, звідки його направили в лікарню Кет на півночі Афін.

Більше ніяких подробиць про його стан не відомо.

Сама газета Makeleio називає напад замахом на вбивство, за який несуть відповідальність конкретні політики. Видання відзначає, що останнім часом журналіст отримував погрози.

Варто зазначити, що газету Makeleio у Греції неодноразово звинувачували у публікації фейкових новин і наклепів. Так, 22 липня суд в Афінах задовольнив позов глави МВС Греції Такіса Теодорікакоса проти газети, яка неодноразово розміщувала образливі і неправдиві публікації проти нього. Суд тоді попередив Хіоса про штраф у 5000 євро за кожну наступну подібну публікацію.