Германия считает, что коронавирусная вакцина не будет широко доступна до середины 2021 года

Германия предоставила трем биотехнологическим компаниям гранты, чтобы помочь им ускорить разработку коронавирусной вакцины, но министр исследований Аня Карличек заявила, что вряд ли какая-либо вакцина будет широко доступна до середины следующего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы не должны ждать чуда", - сказала Карличек, призывая людей сохранять социальную дистанцию ​​и носить маски, чтобы избежать угрозы том, чего Германия достигла в последние недели в плане установления контроля над пандемией.

"Мы должны продолжать исходить из того, что вакцины для широких слоев населения будут доступны только с середины следующего года, это самое раннее", - отметила она.

Правительственные советники рекомендовали выделить 750 млн евро на разработку вакцин немецким биотехнологическим фирмам BioNtech, CureVac и IDT Biologika, которые работают над вакцинами от коронавируса, сказала она.

"Все три из них являются перспективными кандидатами, но мы, конечно, всегда должны ждать неудач на этапе тестирования, потому что одно дело иметь эффективную вакцину, но совсем другое - иметь безопасную вакцину, которую хотят люди", - сказала Карличек.

Как сообщалось, Великобритания подписала соглашение на поставку в 60 млн доз потенциальной коронавирусной вакцины, разработанной Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK).