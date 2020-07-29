ЕС предоставляет правоохранительным органам в регионах Украины средства защиты от COVID-19

Европейский Союз через свою консультативную миссию в Украине (КМЕС) на этой неделе передает государственным ведомствам в регионах защитное оборудование, предназначенное для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте КМЕС, пишет "Европейская правда".

Партнеры КМЕС в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Мариуполе получат средства индивидуальной защиты, чтобы снизить риски для здоровья при исполнении служебных обязанностей.

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С целью обеспечения и соблюдения мер безопасности, КМЕС передает защитные перчатки, респираторы FFP3 / FFP2, термометры и дезинфицирующие средства Национальной полиции, Службе судебной охраны, Государственной таможенной службе, Службе безопасности Украины и областным прокуратурам.

"Ситуацию, возникшую из-за COVID-19, невозможно преодолеть самостоятельно. Борьба с коронавирусом ставит беспрецедентные задачи и требует немедленного реагирования. Только объединив наши усилия, мы сможем победить вирус и уменьшить его последствия", - заявил председатель КМЕС Антти Хартикайнен.

Переданные средства индивидуальной защиты - часть пакета помощи от КМЕС стоимостью почти 120 000 евро. В начале мая этого года часть этой помощи получили и ведомства-партнеры миссии на центральном уровне.

Ранее ЕС объявил о выделении более 190 млн евро в поддержку Украины. Эти средства - часть глобального пакета Team Europe от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку COVID-19.