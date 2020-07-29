ЄС надає правоохоронним органам в регіонах України засоби захисту від COVID-19
Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні (КМЄС) цього тижня передає державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню COVID-19.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті КМЄС, пише "Європейська правда".
Партнери КМЄС у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Маріуполі отримають засоби індивідуального захисту, щоб знизити ризики для здоров’я під час виконання службових обов’язків.
З метою забезпечення й дотримання заходів безпеки, КМЄС передає захисні рукавички, респіратори FFP3/FFP2, термометри та дезінфікуючі засоби Національній поліції, Службі судової охорони, Державній митній службі, Службі безпеки України та обласним прокуратурам.
"Ситуацію, що виникла через COVID-19, неможливо подолати самостійно. Боротьба з коронавірусом ставить безпрецедентні завдання і вимагає негайного реагування. Тільки об’єднавши наші зусилля, ми зможемо перемогти вірус та зменшити його наслідки", - заявив голова КМЄС Антті Хартікайнен.
Передані засоби індивідуального захисту - частина пакету допомоги від КМЄС вартістю майже 120 тисяч євро. На початку травня цього року частину цієї допомоги отримали й відомства-партнери місії на центральному рівні.
Раніше ЄС оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакета Team Europe від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.