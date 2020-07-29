ЄС надає правоохоронним органам в регіонах України засоби захисту від COVID-19

Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні (КМЄС) цього тижня передає державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті КМЄС, пише "Європейська правда".

Партнери КМЄС у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Маріуполі отримають засоби індивідуального захисту, щоб знизити ризики для здоров’я під час виконання службових обов’язків.

Читайте також Стали відомі умови, за яких Україна отримає 600 млн євро позики від ЄС

З метою забезпечення й дотримання заходів безпеки, КМЄС передає захисні рукавички, респіратори FFP3/FFP2, термометри та дезінфікуючі засоби Національній поліції, Службі судової охорони, Державній митній службі, Службі безпеки України та обласним прокуратурам.

"Ситуацію, що виникла через COVID-19, неможливо подолати самостійно. Боротьба з коронавірусом ставить безпрецедентні завдання і вимагає негайного реагування. Тільки об’єднавши наші зусилля, ми зможемо перемогти вірус та зменшити його наслідки", - заявив голова КМЄС Антті Хартікайнен.

Передані засоби індивідуального захисту - частина пакету допомоги від КМЄС вартістю майже 120 тисяч євро. На початку травня цього року частину цієї допомоги отримали й відомства-партнери місії на центральному рівні.

Раніше ЄС оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакета Team Europe від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.