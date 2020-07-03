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Представительство ЕС советует продолжить консультации по законопроекту о медиа

Пятница, 3 июля 2020, 21:03

Представительство ЕС в Украине "приветствует прогресс" с проектом закона о медиа и советует продолжить дальнейшие консультации с общественностью.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовано в Twitter представительства ЕС в Украине.

"Мы поддерживаем прогресс по законопроекту о медиа в Украине № 2693 в профильном комитете Верховной Рады и согласование украинского законодательства о медиа в соответствии с правилами ЕС. Призываем к дальнейшим общественным обсуждениям по законопроекту и продолжаем совместную работу с Советом Европы по обмену опытом с Украиной", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщала "Украинская правда", 1 июля Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу в первом чтении доработанный проект закона № 2693.

По словам председателя профильного комитета Никиты Потураева, проект прошел очень большое количество обсуждений и консультаций и его доработанная версия "поддерживается подавляющим большинством индустрий".

30 июня Национальный союз журналистов Украины и отдельные представители медиа призвали народных депутатов не поддерживать во втором чтении законопроект "О медиа", потому что он содержит угрозы для свободы слова.

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