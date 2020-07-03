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Представництво ЄС радить продовжити консультації щодо законопроєкту про медіа

П'ятниця, 3 липня 2020, 21:03

Представництво ЄС в Україні "схвалює прогрес" щодо проєкту закону про медіа і радить продовжити подальші консультації з громадськістю.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена у Twitter представництва ЄС в Україні.

"Ми підтримуємо прогрес щодо законопроекту про медіа в Україні № 2693 у профільному комітеті Верховної Ради та узгодження українського законодавства про медіа згідно з правилами ЄС. Заохочуємо подальші громадські обговорення щодо законопроекту та продовжуємо спільну роботу з Радою Європи в Україні в обміні досвідом з Україною", - йдеться у заяві.

Як раніше повідомляла "Українська правда", 1 липня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу в першому читанні доопрацьований проєкт закону № 2693

За словами голови профільного комітету Микити Потураєва, проєкт  пройшов дуже велику кількість обговорень і консультацій і його доопрацьована версія "підтримується переважною більшістю індустрій".

30 червня Національна спілка журналістів України та окремі представники медіа закликали народних депутатів не підтримувати у другому читанні законопроект "Про медіа", бо він містить загрози для свободи слова.

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