Представництво ЄС радить продовжити консультації щодо законопроєкту про медіа

Представництво ЄС в Україні "схвалює прогрес" щодо проєкту закону про медіа і радить продовжити подальші консультації з громадськістю.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена у Twitter представництва ЄС в Україні.

"Ми підтримуємо прогрес щодо законопроекту про медіа в Україні № 2693 у профільному комітеті Верховної Ради та узгодження українського законодавства про медіа згідно з правилами ЄС. Заохочуємо подальші громадські обговорення щодо законопроекту та продовжуємо спільну роботу з Радою Європи в Україні в обміні досвідом з Україною", - йдеться у заяві.

Ми підтримуємо прогрес щодо законопроєкту про медіа в Україні#2693 у відповідальному комітеті @verkhovna_rada та узгодження #UA законодавства про ЗМІ згідно правил #ЄС. Заохочуємо подальші громадські обговорення зп та продовжуємо спільну роботу з @UkraineCoE в обміні досвідом з🇺🇦 pic.twitter.com/rliWSelGBX — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 3, 2020

Як раніше повідомляла "Українська правда", 1 липня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу в першому читанні доопрацьований проєкт закону № 2693.

За словами голови профільного комітету Микити Потураєва, проєкт пройшов дуже велику кількість обговорень і консультацій і його доопрацьована версія "підтримується переважною більшістю індустрій".

30 червня Національна спілка журналістів України та окремі представники медіа закликали народних депутатів не підтримувати у другому читанні законопроект "Про медіа", бо він містить загрози для свободи слова.