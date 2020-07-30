Англия увеличит самоизоляцию для людей с коронавирусом с 7 до 10 дней

В Англии с 7 до 10 дней увеличат продолжительность времени, в течение которого люди с симптомами коронавируса должны самоизолироваться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В настоящее время люди, которые проявляют основные симптомы - постоянный кашель, высокую температуру или потерю вкуса или обоняния - должны самоизолироваться по крайней мере на неделю.

Такое решение принимается после того, как премьер-министр Борис Джонсон предупредил о признаках "второй волны" пандемии в некоторых частях Европы.

Кроме того, были высказаны опасения по поводу нескольких локальных вспышек по всей Британии, в том числе в Олдхэме, Рексхэме и Стаффордшире.

Требование Британии к людям, у которых положительный результат теста, изолироваться в течение семи дней всегда было меньше, чем у других - многие страны требуют 10 дней самоизоляции или даже больше.

Поскольку коронавирус – это новое заболевание, нет уверенности в том, как долго инфицированный может заражать других.

Исследования показывают, что человек может быть заразным за два дня до появления симптомов и продолжать быть заразным в течение периода, когда у него есть симптомы. Для большинства это длится не более семи дней.

Тем, у кого симптомы проявляются дольше, советуют продолжать самоизоляцию.