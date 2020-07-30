Англія збільшить самоізоляцію для людей з коронавірусом з 7 до 10 днів

В Англії з 7 до 10 днів збільшать тривалість часу, протягом якого люди з симптомами коронавірусу повинні самоізолюватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В даний час люди, які проявляють основні симптоми - постійний кашель, високу температуру або втрату смаку або нюху - повинні самоізолюватися принаймні на тиждень.

Таке рішення приймається після того як прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив про ознаки "другої хвилі" пандемії в деяких частинах Європи.

Крім того, були висловлені побоювання з приводу декількох локальних спалахів по всій Британії, в тому числі в Олдхемі, Рексхемі і Стаффордширі.

Вимога Британії до людей, у яких позитивний результат тесту, ізолюватися протягом семи днів завжди була низькою - багато інших країн вимагають 10 днів самоізоляції або навіть більше.

Оскільки коронавірус є новим, немає впевненості в тому, як довго інфікований може заражати інших.

Дослідження показують, що людина може бути заразною за два дні до появи симптомів і продовжувати бути заразною протягом періоду, коли у неї є симптоми. Для більшості це триває не більше семи днів.

Тим, у кого симптоми проявляються довше, радять продовжувати самоізоляцію.