"Западная Сахара" и "Турки и Кайкос": сайт Минздрава убрал список стран с ошибками

На сайте Министерства здравоохранения убрали список стран, в котором были неправильно указаны географические названия и даже признавались территории вопреки официальной позиции Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По ссылке на сайте, где ранее был список из 214 пунктов, теперь появляется надпись "Этой страницы уже не существует. Скорее всего, вы перешли по неправильной ссылке".

Список, очевидно, убрали после статьи ЕвроПравды - "Страна Идти и другие шедевры перевода: как действия Минздрава создают проблемы для Украины в мире" - и последующей критики в соцсетях.

В списке были такие страны, как "Западная Сахара", "Турки и Кайкос", и фактически признавалась независимость Тайваня от Китая.

Скорее всего, список стран перевели на украинский язык через гугл-транслейт с ошибками, не консультируясь с МИД.