"Західна Сахара" і "Турки і Кайкос": сайт МОЗ прибрав список країн із помилками

На сайті Міністерства охорони здоров'я прибрали список країн, в якому були неправильно вказані географічні назви і навіть визнавалися території всупереч офіційній позиції України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За лінком на сайті, де раніше був список із 214 пунктів, тепер з'являється напис "Цієї сторінки вже не існує. Швидше за все, ви перейшли за неправильним посиланням".

Список, очевидно, прибрали після статті ЄвроПравди "Країна Йти та інші шедеври перекладу: як дії МОЗ створюють проблеми для України у світі" і подальшої критики у соцмережах.

У списку були такі країни, як "Західна Сахара", "Турки і Кайкос", і фактично визнавалася незалежність Тайваню від Китаю.

Швидше за все, список країн переклали українською через гугл-транслейт із помилками, не консультуючись із МЗС.