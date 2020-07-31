В Польше украли и обезглавили статую маршала Рокоссовского

С мемориального кладбища в польском городе Легница неизвестные украли и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Fakty.lca.pl.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Скульптура была частью экспозиции Музея меди, расположенного под открытым небом на кладбище Советской Армии.

После похищения полиция обнаружила фигуру маршала на одной из городских улиц без головы. Полиция продолжает поиски подозреваемых и голову памятника.

Напомним, в Праге демонтировали монумент советскому маршалу Ивану Коневу. Москва была недовольна такими действиями и вскоре стало известно о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Чешские силовики знали о приезде русского, и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы.

Речь шла об Ондржее Коларе, главе 6-го района Праги, где был демонтирован памятник, а также мэра Праги Зденека Гржиба, чей кабинет распорядился переименовать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.