В аэропорту Афин задержали 17 украинцев с рейсов из Киева, ночь провели в изоляторе

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил один из задержанных пассажиров.

Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных - 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал один из пассажиров Максим.

Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги (их разрешили купить за свой счет), на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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