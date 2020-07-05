Експремьер Франции снова стал мэром Гавра

Експремьер Франции, правительство которого подало в отставку 3 июля, снова избран мэром Гавра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Експремьера Франции Эдуара Филиппа снова переизбрали мэром Гавра, портового города на северо-западе страны. За назначение его на эту должность проголосовали 47 из 59 депутатов во время первого заседания нового местного совета Гавра.

Во втором туре местных выборов, проходивших во Франции в прошлое воскресенье, возглавляемая Филиппом политическая сила набрала 58,93% голосов.

Эдуард Филипп уже был мэром Гавра - с 2010 до 2017 года.

Напомним, 3 июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном.

Состав нового правительства должны объявить завтра.

Напомним, по итогам второго тура местных выборов, прошедших во Франции 28 июня, в ряде крупных городов победили представители "зеленых" и их левые союзники, стало ударом для партии президента Эммануэля Макрона.

Подробнее читайте в статье - "Франция позеленела: какие последствия будет иметь провал партии Макрона на местных выборах".