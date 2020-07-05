Експрем’єр Франції знову став мером Гавра

Експрем’єр Франції, уряд якого подав у відставку 3 липня, знову обраний мером Гавра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Експрем’єра Франції Едуара Філіппа знову переобрали мером Гавра, портового міста на північному заході країни. За призначення його на цю посаду проголосували 47 із 59 депутатів під час першого засідання нової місцевої ради Гавра.

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У другому турі місцевих виборів, що проходили у Франції минулої неділі, очолювана Філіппом політична сила набрала 58,93% голосів.

Едуар Філіпп вже був мером Гавра – з 2010 до 2017 року.

Нагадаємо, 3 липня прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку перед очікуваною зміною уряду президентом Еммануелем Макроном.

Склад нового уряду мають оголосити завтра.

Нагадаємо, за підсумками другого туру місцевих виборів, що пройшли у Франції 28 червня, в низці великих міст перемогли представники "зелених" та їх ліві союзники, що стало ударом для партії президента Еммануеля Макрона.

Детальніше читайте у статті - "Франція позеленіла: які наслідки матиме провал партії Макрона на місцевих виборах"