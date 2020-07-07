Двух румынских депутатов оштрафовали за агрессивный отказ надеть маску
Двух румынских депутатов оштрафовали на суммы свыше 1000 леев за агрессивный отказ надеть маску.
Об этом сообщает румынское издание Digi24, пишет "Европейская правда".
Случай произошел 7 июля в ресторане быстрого питания в исторической части Бухареста. Двое клиентов, которые зашли в заведение, отказались надеть маски и начали пренебрежительно реагировать на просьбы персонала.
"Патруль полицейской службы... поехал на вызов охраны ресторана быстрого питания в секторе 3, потому что внутри заведения клиент отказывался надевать маску и вел себя вызывающе", - говорится в сообщении полиции.
Прибыв на место, полицейские увидели, что нарушителей двое. После попыток поговорить они стали пренебрежительно высказываться в адрес правоохранителей.
"Мужчин оштрафовали на общую сумму в 2600 леев за провокацию или непосредственное участие в скандале в общественном месте и за оскорбления и вульгарные выражения в общественном месте", - добавляют в сообщении.
Выяснилось, что нарушители - двое депутатов Палаты депутатов парламента Румынии от Социал-демократической партии PSD, Адриан Соломон и Иоанн Иринель Статива, избранные от города Васлуй.
Первому выписали штраф на сумму 1600 румынских леев, а второму - 1000 леев (более 9 тыс. гривен и около 6 тыс. гривен соответственно).