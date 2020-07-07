Двох румунських депутатів оштрафували за агресивну відмову одягти маску

Двох румунських депутатів оштрафували на суми понад 1000 леїв за агресивну відмову одягти маску.

Про це повідомляє румунське Digi24, пише "Європейська правда".

Випадок стався 7 липня в ресторані швидкого харчування в історичній частині Бухареста. Двоє клієнтів, які зайшли у заклад, відмовилися одягти маски та почали зневажливо реагувати на прохання персоналу.

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"Патруль поліцейської служби… поїхав на виклик охорони ресторану швидкого харчування у секторі 3, тому що всередині закладу клієнт відмовлявся одягати маску і поводив себе з викликом", - йдеться у повідомленні поліції.

Прибувши на місце, поліцейські побачили, що порушників двоє. Після спроб поговорити, вони вдалися до зневажливих висловів на адресу правоохоронців.

"Чоловіків оштрафували на загальну суму у 2600 леїв за провокацію або безпосередню участь у скандалі в громадському місці та за образи і вульгарні висловлювання у громадському місці", - додають у повідомленні.

З’ясувалося, що порушники - двоє депутатів Палати депутатів парламенту Румунії від Соціал-демократичної партії PSD, Адріан Соломон та Іоан Ірінель Статіва, обрані від міста Васлуй.

Першому виписали штраф на суму 1600 румунських леїв, а другому – 1000 леїв (понад 9 тис. гривень та близько 6 тис. гривень відповідно).

Нагадаємо, нещодавно у Болгарії оштрафували 24 депутатів парламенту за те, що вони не носили захисні маски у приміщенні парламенту.