В Польше арестовали двух украинцев по подозрению в кражах

В Польше арестовали двух граждан Украины, подозреваемых в нескольких кражах на стройке.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом заявила представитель полиции Варшавы Марта Суловска.

Задержанных 24-летнего и 28-летнего украинцев подозревают в краже оборудования из контейнера, расположенного на участке, где идет строительство. Злоумышленники разбили окно и похитили имущество на сумму около 30 000 злотых.

Полиция быстро установила вероятных причастных к краже и место их проживания. Когда правоохранители пришли в квартиру, мужчины сказали, что ничего не знают об этом случае.

В то же время в квартире во время обыска обнаружили несколько доз марихуаны и психотропное вещество, а также чемодан с элементами профессионального звукового оборудования, происхождение которого мужчины не смогли объяснить. В их машине нашли ломы и плоскогубцы, которые могли использоваться для взлома.

Впоследствии полиция выяснила, что эти лица могут быть причастны и к другим кражам на общую сумму около 68 000 злотых.

24-летнему украинцу выдвигают обвинения в ограблении и краже, 28-летнему - также в хранении наркотических и психотропных веществ.

По решению суда их оставили под стражей на три месяца. Если вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.