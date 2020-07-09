У Польщі заарештували двох українців за підозрою у крадіжках 

У Польщі заарештували двох громадян України, яких підозрюють у декількох крадіжках на будівництві.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявила представниця поліції Варшави Марта Суловська.

Затриманих 24-річного та 28-річного українців підозрюють у крадіжці обладнання з контейнера, розташованого на ділянці, де відбувається будівництво. Зловмисники проникли всередину, вибивши вікно, та викрали майно на суму близько 30 тисяч злотих.

Поліція швидко встановила ймовірних причетних до крадіжки та місце їхнього перебування. Коли правоохоронці з'явилися у квартиру, де вони проживали, чоловіки сказали, що нічого не знають про цей випадок.

Водночас, у квартирі під час обшуку виявили декілька доз марихуани та психотропну речовину, а також валізу з елементами професійного звукового обладнання, походження якого чоловіки не змогли пояснити. У їхній машині знайшли ломи і плоскогубці, які могли використовуватися для зламу.

Згодом поліція з'ясувала, що ці особи можуть бути причетні і до інших крадіжок майна на загальну суму близько 68 тисяч злотих.

24-річному українцеві висувають звинувачення у пограбуванні й крадіжці, 28-річному – також у зберіганні наркотичних і психотропних речовин.

За рішенням суду їх залишили під вартою на 3 місяці. Якщо провину буде доведено, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.