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Украинские пограничники задержали двух иностранцев, которых искали в Германии и Венгрии

Четверг, 9 июля 2020, 10:36

Украинские пограничники задержали двух иностранцев, которые находились в международном розыске по подозрению в совершении преступлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Оба задержания произошли вечером 7 июля.

Во львовском аэропорту украинские пограничники задержали гражданина Эстонии, который должен был лететь в Турцию. Во время проверки его документов выяснилось, что он в базе Интерпола и разыскивается правоохранительными органами Германии по подозрению в мошенничестве.

Второго, гражданина Венгрии, задержали на пункте пропуска "Тиса" - его объявила в международный розыск Венгрия.

"По фактам обнаружения разыскиваемых преступников проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Оба нарушителя переданы сотрудникам полиции", - сообщает Госпогранслужба.

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