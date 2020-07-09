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Українські прикордонники затримали двох іноземців, яких шукали в Німеччині та Угорщині 

Четвер, 9 липня 2020, 10:36

Українські прикордонники затримали двох іноземців, які знаходилися у міжнародному розшуку за підозрою у скоєнні злочинів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Обидва затримання сталися увечері 7 липня.

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У львівському аеропорту українські прикордонники затримали громадянина Естонії, який мав летіти до Туреччини. Під час перевірки його документів з’ясувалося, що він є у базі Інтерполу та розшукується правоохоронцями Німеччини за підозрою у шахрайстві.

Другого, громадянина Угорщини, затримали на пункті пропуску "Тиса" - його оголосила у міжнародний розшук Угорщина.

"За фактами виявлення розшукуваних злочинців проінформовано Укрбюро Інтерполу в місті Києві. Обидвох порушників передано співробітникам поліцій", - повідомляє Держприкордонслужба.

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