ЕС утвердил новые правила работы дальнобойщиков

Европарламент утвердил изменения в законодательство относительно дорожного транспорта, которые меняют правила работы дальнобойщиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.

Депутаты 9 июля поддержали все три законодательные акты без изменений - в таком виде, как их согласовали министры ЕС в апреле 2020 года.

Изменения должны улучшить условия труда водителей и предотвратить искажение конкуренции в сфере, устранить разницу подходов в разных странах и обеспечить более справедливую заработную плату.

Компании обязывают организовать график таким образом, чтобы дальнобойщики могли регулярно возвращаться домой - каждые 3-4 недели. Обязательный еженедельный отдых больше не может быть в формате отдыха в кабине своего грузовика - если водитель в настоящее время не возвращается домой, компания должна обеспечить ему проживание.

По новым правилам, дальнобойщиков будут причислять к командированным работникам. Таким образом водителям, которые осуществляют перевозки в более богатых странах, надо будет платить большую зарплату.

Требование о командировке не будет применяться, если дальнобойщики едут транзитом или осуществляют двусторонние грузовые перевозки (между страной регистрации компании и другой) - но с ограничением на количество операций.

Чтобы не допускать злоупотреблений, когда компания регистрируется в одной стране, а фактически осуществляет деятельность в другой, компании будут просить подтверждать деятельность в стране регистрации.

Чтобы противодействовать систематическому каботажу (когда перевозки в пределах одной страны ЕС осуществляет перевозчик из другой), в случае таких перевозок грузовик должен будет на 4 дня вернуться в страну регистрации, прежде чем то же транспортное средство снова получает право перевозки в данной стране.

Чтобы противодействовать махинациями, в грузовиках станут обязательными тахографы, которые регистрируют пересечение границ между странами ЕС. Под действие правила попадут и небольшие транспортные средства от 2,5 тонн.

Изменения вступят в силу после публикации в официальном вестнике.

Новые правила командировок и возвращения грузовиков на базы начнут применяться через 18 месяцев после вступления в силу нового законодательством, а по поводу часов отдыха и возвращения домой - через 20 дней после публикации.