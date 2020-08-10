Протесты в ночь выборов в Беларуси: более сотни задержанных и десятки пострадавших

В ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

После закрытия избирательных участков и первых данных государственного экзитпола по всей стране начались массовые протесты. В Минске и других городах начались столкновения протестующих с силовиками, несмотря на то, что центр города перекрыли еще до окончания голосования, там не останавливался общественный транспорт.

Силовики применили против людей водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В ночь выборов протесты состоялись еще в восьми городах - Лиде, Барановичах, Бресте, Гродно, Жодино, Жлобине, Пинске и Кобрине.

В 2 часа ночи 10 августа пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила Белорусской службе Радио Свобода, что несанкционированные митинги "еще не закончились", поэтому она не смогла посчитать задержанных. Аресты продолжались и после этого.

По данным правозащитного центра "Весна", уже известно о как минимум 120 задержанных силовиками участниках протестов в разных частях Беларуси.

СМИ также сообщают о не менее 50 пострадавших. Несколько человек получили серьезные травмы.

Кандидат на должность президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась к милиции и армии с призывом помнить о том, что они - часть народа. Она также попросила своих избирателей: "Предотвращайте провокации, не нужно давать повод для применения к вам насилия".

"Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", – сказала Тихановская.

Штаб Тихановской со ссылкой на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий сообщил о ее победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе.

В то же время, по данным ЦИК, на выборах лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Кандидатами были пять человек — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко.