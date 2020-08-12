В Германии раскритиковали регистрацию Россией вакцины от коронавируса

В Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард жестко раскритиковал регистрации в России вакцины от коронавируса. "Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний - это рискованный эксперимент на людях", - заявил он.

"Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения", - считает Райнгард.

В свою очередь, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха (эта организация в Германии выдает разрешения на проведение клинических испытаний и регистрации вакцин - Ред.) Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины. Он подчеркнул, что ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин. По его словам, даже в условиях пандемии надо обязательно тщательно пройти все этапы испытания и проверки.

В министерстве здравоохранения Германии также прокомментировали ситуацию с регистрацией в РФ вакцины от коронавирус. В Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, "полученные во время клинических исследований, которые подтверждают ее эффективность и безопасность", заявила представительница ведомства. Она также обратила внимание на "особое значение" третьей - последней - клинической фазы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирус. Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний.