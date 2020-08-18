Польша поддержит города, которым ЕС отказал в финансировании за недружественное отношение к ЛГБТ

Минюст Польши объявил, что государство окажет финансовую поддержку городам, чьи заявки были отклонены Еврокомиссией в связи с тем, что ранее эти города принимали недружественные к ЛГБТ резолюции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом объявил министр юстиции Збигнев Зёбро.

"Мы поддержим общину, которая занимает позицию в поддержку прав семьи, в противовес идеологии ЛГБТ+ и гендера, которую продвигает Еврокомиссия, которая противоречит польской культуре, традициям и польскому законодательству. В то же время, мы поддержим вещи, важные для жителей общины", - заявил Збигнев Зёбро.

Тухув, один из городов, чьи заявки отклонили, получит 250 000 злотых. Их планируют потратить на нужды местных пожарных бригад. Через проект Еврокомиссии город мог бы получить около 80 тысяч злотых.

"Я обращусь к премьеру Моравецкому с предложением создать постоянный механизм поддержки для общин, которые, как следует из заявлений еврокомиссара Далли, будут испытывать давление из-за своей дружественной к семье политики. Такие общины должны знать, что польское государство - на их стороне" , - добавил министр юстиции.

Средства, которые передали Тухуву, выделенные из Фонда справдливости. Как пишет Onet, в теории они должны выделяться на помощь людям, которые стали жертвами преступлений, но в последние годы нередко выделялись на другие цели, в частности, в пользу организаций, близких к церкви.

Напомним, скандал вокруг отклонения заявок от польских городов произошел в июле. Речь идет о финансировании в рамках проекта "Партнерство городов", общий бюджет которого составляет более 2,3 млн евро.

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Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли объявила, что Еврокомиссия отклонила 6 заявок от польских городов, которые ранее принимали резолюции о "зонах, свободных от ЛГБТ" или "правах семьи" и объяснила решение тем, что страны-члены и их органы власти должны уважать фундаментальные европейские ценности и права.

Министр юстиции Збигнев Зёбро остро отреагировал на решение, назвав его "безосновательным и незаконным", и призвал премьера Матеуша Моравецкого "предпринять решительные действия" в связи с этим.

Отреагировал и заместитель министра госактивов Януш Ковальский, также представитель правящей партии "Право и справедливость". Он предложил объявить "зоной, свободной от ЛГБТ" всю территорию страны.