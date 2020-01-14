Британия, Франция и Германия запустили механизм разрешения споров по ядерному соглашению с Ираном

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм урегулирования споров в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

"Учитывая действия Ирана, у нас не остается другого выбора, кроме как официально выразить нашу обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров в соответствии со статьей 36 СВПД", - говорится в заявлении.

Министры заявили, что их страны - названные Е3 - упорно трудились, чтобы вернуть Иран к выполнению соглашения и предложили дипломатические инициативы по деэскалации напряженности и для того, чтобы посадить Иран и США за стол переговоров для комплексного решения.

"E3 остается полностью преданными этим дипломатическим усилиям и намерен восстановить их, как только позволят условия. Однако в то же время Иран продолжал нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВПД. ​​Действия Ирана несовместимые с положениями ядерной сделки и имеют все более серьезные и необратимые последствия с точки зрения распространения ", - говорится в заявлении.

Как известно, Иран приостановил все ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

Он заявил, что реагирует на санкции, восстановленные США, когда они вышли из ядерного соглашения в 2018 году.