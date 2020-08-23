Половина жителей Латвии положительно относятся к России - опрос

Половина жителей Латвии положительно относятся к России.

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Delfi, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос, каково их мнение о России - положительное или отрицательное. Опрос показал, что каждый второй житель Латвии (50%) Россию в целом оценивает положительно. Этот показатель на три процентных пункта выше, чем в прошлом году.

Самый высокий показатель был в 2010 году, когда положительно Россию оценивали 64% жителей Латвии.

Оценка России латвийцами резко упала в 2014 году после аннексии Крыма - тогда положительно к ней относились 45% населения, а в следующие два года - 41%. Однако с 2017 года оценка России начала улучшаться.

Негативное отношение к России выразили 39% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом году. Еще 11% респондентов не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Ранее социологическое агентство SKDS аналогичным образом изучило отношение латвийцев к ЕС. В целом положительно Евросоюз оценили 72% респондентов, что стало самым высоким результатом с начала проведения подобных опросов в 2008 году.

Негативно к ЕС относится лишь 21 жителей Латвии.