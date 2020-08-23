Половина жителів Латвії позитивно ставляться до Росії - опитування

Половина жителів Латвії позитивно ставляться до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічним агентством SKDS.

Під час опитування респонденти відповідали на питання, якою є їх думка про Росію - позитивною або негативною. Опитування показало, що кожен другий житель Латвії (50%) Росію в цілому оцінює позитивно. Цей показник на три процентних пункти вище, ніж роком раніше.

Натомість найвищий показник був у 2010 році, коли позитивно Росію оцінювали 64% жителів Латвії.

Як зазначається, оцінка Росії латвійцями різко впала в 2014 році після анексії Криму - тоді позитивно до неї ставилися 45% населення, а в наступні два роки - 41%. Однак з 2017 року оцінка Росії почала поліпшуватися.

Негативне ставлення до Росії висловили 39% опитаних, що на один процентний пункт більше, ніж в минулому році. Ще 11% респондентів не могли дати конкретної відповіді на це питання.

Раніше соціологічне агентство SKDS аналогічним чином вивчило ставлення латвійців до ЄС. В цілому позитивно Євросоюз оцінили 72% респондентів, що стало найвищим результатом з початку проведення подібних опитувань в 2008 році.

Негативно до ЄС відноситься лише 21 жителів Латвії.