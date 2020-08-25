У Зеленского подтвердили: "нормандскую" встречу советников перенесли

В офисе президента Украины подтвердили информацию о том, что встреча советников лидеров государств нормандского формата 28 августа не состоится.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента.

"Встреча советников лидеров государств-участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна", - говорится в сообщении.

О новой дате встречи пока не сообщают.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что запланированная на 28 августа встреча советников глав государств "нормандского формата" отменена из-за разногласий по итоговым документам.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что нормандская встреча с участием президента РФ Владимира Путина возможна до конца сентября.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - заявил Зеленский.

Ранее в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Франция поддержали инициативу Украины о "нормандскую встречу" на уровне министров иностранных дел. Он сказал, что встреча может состояться "ориентировочно в сентябре".