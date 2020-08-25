Венгрия планирует на следующей неделе возобновить обучение в школах

Венгрия может вновь открыть школы на следующей неделе впервые с середины марта.

Об этом заявил министр человеческого потенциала Венгрии Миклош Каслер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Каслер сказал, что правительство разработало протокол для школ, которым те должны руководствоваться, когда речь идет о социальное дистанцирование, использование дезинфицирующих средств и пользования общими зонами.

При этом дополнительных деталей он не предоставил и не уточним, будет ли обязательным ношение защитной маски.

Венгрия ужесточит правила пересечения границы с 1 сентября, чтобы предотвратить распространение коронавирус, поскольку число новых инфекций возрастает в соседних странах, заявил в пятницу премьер-министр Виктор Орбан.

"С началом учебного года мы больше не сможем работать с системой пересечения границы, которая использовалась в течение лета", - сказал Орбан.

Ожидается, что правительство объявит о новых правилах на этой неделе.