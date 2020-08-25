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Угорщина планує наступного тижня відновити навчання в школах

Вівторок, 25 серпня 2020, 19:40

Угорщина може знову відкрити школи наступного тижня вперше з середини березня.

Про це заявив міністр людського потенціалу Угорщини Міклош Каслер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Каслер сказав, що уряд розробив протокол для шкіл, яким ті мають керуватися, коли йдеться про соціальне дистанціювання, використання дезінфікуючих засобів і користування загальними зонами.

При цьому додаткових деталей він не надав і не уточним, чи буде обов’язковим носіння захисної маски.

Угорщина посилить правила перетину кордону з 1 вересня, щоб запобігти поширенню коронавірусу, оскільки кількість нових інфекцій зростає в сусідніх країнах, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"З початком навчального року ми більше не зможемо працювати з системою перетину кордону, яка використовувалася протягом літа", - сказав Орбан.

Очікується, що уряд оголосить про нові правила на цьому тижні.

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