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Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Среда, 26 августа 2020, 18:30

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал установление режима тишины на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский по результатам разговора с госсекретарем.

"Поговорил с госсекретарем США Майком Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку" - написал Зеленский.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

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