Зеленський і Помпео обговорили встановлення режиму тиші на Донбасі

Держсекретар США Майк Помпео привітав встановлення режиму тиші на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський за результатами розмови з держсекретарем.

"Поговорив із держсекретарем США Майком Помпео. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США та Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку" - написав Зеленський.

Поговорив із @SecPompeo. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці #США та #Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку. pic.twitter.com/VJz1vMhxyH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2020

Нагадаємо, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.