Кабмин отказался от ликвидации Госпродпотребслужбы - бизнес

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) сообщила, что получила заверения от премьера Дениса Шмыгаля о сохранении работы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщает "Европейская правда" об этом сообщается на сайте организации по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы были рады услышать от господина Шмыгаля, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы - органа, от бесперебойной работы которого зависит деятельность многих бизнесов в Украине", - сказано в сообщении.

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В ЕБА отмечают, что для контроля эпидемической ситуации и здоровья населения в Украине будет создан отдельный санитарно-эпидемиологический орган, относящийся к подчинению Министерства здравоохранения Украины.

" Госпродпотребслужба продолжит работу в обычном режиме с присущими ей функциями по осуществлению контроля за производством и экспортом продукции", - отметили в ассоциации.

Напомним, ранее ряд других профильных чиновников и ведомств высказались против инициативы по реорганизации Госпродпотребслужбы.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что будет останавливать проект Минздрава о ликвидации Госпродпотребслужбы, если такую ​​инициативу будут рассматривать.

Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС запланировал обратиться с письмом к премьер-министру о недопустимости ликвидации Госпродпотребслужбы.

В Минэкономики также выступают против и обратились к бизнесу с просьбой высказать позицию по этому вопросу.

Зачем в Минздраве предлагают такой шаг, почему это станет нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС и чем грозит украинским экспортерам пищевой продукции в ЕС - подробнее читайте в материале "Европейской правды": Угроза на столе: зачем Минздрав хочет уничтожить европейскую систему пищевой безопасности в Украине