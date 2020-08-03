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В Греции небольшой самолет упал на сельский дом

Понедельник, 3 августа 2020, 13:25

Одномоторный самолет в понедельник утром упал на фасад небольшого здания в селе на севере Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

 

Инцидент произошел в селе Проти в провинции Македония.

Пилот самолета Cessna после аварии чувствует себя хорошо и был доставлен на машине скорой помощи в больницу города Серрес.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты и сотрудники полиции.

Никаких подробностей о том, что могло привести к аварии, не сообщается.

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