В Греции небольшой самолет упал на сельский дом
Понедельник, 3 августа 2020, 13:25
Одномоторный самолет в понедельник утром упал на фасад небольшого здания в селе на севере Греции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Инцидент произошел в селе Проти в провинции Македония.
Пилот самолета Cessna после аварии чувствует себя хорошо и был доставлен на машине скорой помощи в больницу города Серрес.
На место происшествия были направлены пожарные расчеты и сотрудники полиции.
Никаких подробностей о том, что могло привести к аварии, не сообщается.
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