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У Греції невеликий літак впав на сільський будинок

Понеділок, 3 серпня 2020, 13:25

Одномоторний літак в понеділок вранці впав на фасад невеликої будівлі в селі на півночі Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

 

Інцидент стався в селі Проті у провінції Македонія.

Пілот літака Cessna після аварії почувається добре і був доставлений на машині швидкої допомоги в загальну лікарню міста Серрес.

На місце події були направлені пожежні розрахунки і співробітники поліції.

Жодних подробиць про те, що могло призвести до аварії, не наводиться.

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