У Греції невеликий літак впав на сільський будинок
Понеділок, 3 серпня 2020, 13:25
Одномоторний літак в понеділок вранці впав на фасад невеликої будівлі в селі на півночі Греції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Інцидент стався в селі Проті у провінції Македонія.
Пілот літака Cessna після аварії почувається добре і був доставлений на машині швидкої допомоги в загальну лікарню міста Серрес.
На місце події були направлені пожежні розрахунки і співробітники поліції.
Жодних подробиць про те, що могло призвести до аварії, не наводиться.
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