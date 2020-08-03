У Греції невеликий літак впав на сільський будинок

Одномоторний літак в понеділок вранці впав на фасад невеликої будівлі в селі на півночі Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Інцидент стався в селі Проті у провінції Македонія.

Пілот літака Cessna після аварії почувається добре і був доставлений на машині швидкої допомоги в загальну лікарню міста Серрес.

На місце події були направлені пожежні розрахунки і співробітники поліції.

Жодних подробиць про те, що могло призвести до аварії, не наводиться.