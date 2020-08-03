Греция укрепляет забор на сухопутной границе с Турцией

Греческие власти продвинулись вперед с планами расширить забор, идущий вдоль участка греко-турецкой сухопутной границы в Евросе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Греческая полиция (ELAS) на прошлой неделе разослала приглашения к участию в тендере пяти крупным строительным компаниям для участия в проекте, который был предметом обсуждения между исполнительным директором агентства пограничного контроля Европейского Союза Frontex Фабрісом Леггері и министром защиты граждан Міхалісом Хрісохоідісом прошлой неделе.

Проект состоит из двух частей: во-первых, укрепление существующего забора, протянувшегося примерно на 12,5 километра между Кастаньєсом и Неа Висса, который пострадал во время кризиса в марте, когда тысячи мигрантов пытались пересечь границу Греции; и во-вторых, создание нового 27-километрового участка забора в районе Ферреса.

Греческие власти рассчитывают начать строительство в следующем месяце.

В марте Греция пыталась остановить огромную волну мигрантов, дорогу которым открыла Турция. Кризис разразился в феврале на фоне обострения военной ситуации в Сирии. Афины заявили, что более 45 тысяч попыток пересечь границу были сорваны.