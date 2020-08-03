Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іспанія за пів року втратила 27 млн туристів і 28 млрд євро через пандемію

Липень у Франції був найпосушливішим за останні 60 років

Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів в Італії за 10 млн євро

Польща оштрафувала "Газпром" майже на 50 млн євро у справі про "Північний потік-2"






Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною

Понеділок, 3 серпня 2020, 18:09

Грецька влада просунулася вперед з планами розширити паркан, що йде уздовж ділянки греко-турецького сухопутного кордону в Евросі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Грецька поліція (ELAS) минулого тижня розіслала запрошення до участі в тендері п'яти великим будівельним компаніям для участі в проєкті, який був предметом обговорення між виконавчим директором агентства прикордонного контролю Європейського Союзу Frontex Фабрісом Леггері і міністром захисту громадян Міхалісом Хрісохоідісом минулого тижня.

Проєкт складається з двох частин: по-перше, зміцнення існуючого паркану, що простягнувся приблизно на 12,5 кілометра між Кастаньєсом і Неа Висса, який постраждав під час кризи в березні, коли тисячі мігрантів намагалися перетнути кордон Греції; і по-друге, створення нової 27-кілометрової ділянки паркану в районі Ферреса.

Грецька влада розраховує почати будівництво в наступному місяці.

У березні Греція намагалася зупинити величезну хвилю мігрантів, дорогу яким відкрила Туреччина. Криза спалахнула у лютому на тлі загострення воєнної ситуації в Сирії. Афіни заявили, що понад 45 тисяч спроб перетнути кордон було зірвано.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція мігранти
powered by lun.ua