Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною

Грецька влада просунулася вперед з планами розширити паркан, що йде уздовж ділянки греко-турецького сухопутного кордону в Евросі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Грецька поліція (ELAS) минулого тижня розіслала запрошення до участі в тендері п'яти великим будівельним компаніям для участі в проєкті, який був предметом обговорення між виконавчим директором агентства прикордонного контролю Європейського Союзу Frontex Фабрісом Леггері і міністром захисту громадян Міхалісом Хрісохоідісом минулого тижня.

Проєкт складається з двох частин: по-перше, зміцнення існуючого паркану, що простягнувся приблизно на 12,5 кілометра між Кастаньєсом і Неа Висса, який постраждав під час кризи в березні, коли тисячі мігрантів намагалися перетнути кордон Греції; і по-друге, створення нової 27-кілометрової ділянки паркану в районі Ферреса.

Грецька влада розраховує почати будівництво в наступному місяці.

У березні Греція намагалася зупинити величезну хвилю мігрантів, дорогу яким відкрила Туреччина. Криза спалахнула у лютому на тлі загострення воєнної ситуації в Сирії. Афіни заявили, що понад 45 тисяч спроб перетнути кордон було зірвано.