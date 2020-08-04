Мальта отменила четыре музыкальных фестиваля в августе из-за роста случаев коронавируса

Четыре фестиваля, которые должны были состояться на Мальте в этом месяце, были отменены из-за роста случаев COVID-19 на острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Отменены фестивали Escape 2 The Island, Rhythm + Waves, BPM Festival: Malta и Mi Casa Festival. В заявлении каждого фестиваля указывается, что все они "разочарованы" таким решением Мальтийского управления по делам туризма.

Владельцы билетов получат полный возврат средств.

Мальта надеялась стать фестивальной точкой до конца 2020 года, поскольку большинство клубов на Майорке и Ибице закрыты, а фестивали в Британии отменены.

В списках артистов было много британцев, также организаторы и местные туроператоры рассчитывали преимущественно на британских туристов.

До прошлой недели на Мальте, где проживают 450 000 человек, был подтвержден 701 случай коронавируса и девять смертей.

За последние нескольких дней количество зараженных увеличилось до 860.

Напомним, на борту рейса авиакомпании KLM на Ибицу произошла драка после того, как двое британских пассажиров отказались надевать маски.