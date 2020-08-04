Мальта скасувала 4 музичні фестивалі у серпні через зростання випадків коронавірусу

Чотири фестивалі, які мали відбутися на Мальті цього місяця, були скасовані через зростання кількості випадків COVID-19 на острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Скасовані фестивалі Escape 2 The Island, Rhythm + Waves, BPM Festival: Malta та Mi Casa Festival. У заяві кожного фестивалю вказується, що всі вони "розчаровані" таким рішенням Мальтійського управління у справах туризму.

Власники квитків отримають повне повернення коштів.

Мальта сподівалася стати фестивальною точкою 2020 року, оскільки більшість клубів на Майорці та Ібіці закриті, а фестивалі у Британії скасовані.

У списках артистів було багато британців, також організатори та місцеві туроператори розраховували переважно на британських туристів.

До минулого тижня на Мальті, де проживають 450 000 осіб, було підтверджено 701 випадок коронавірусу та дев'ять смертей.

Протягом останніх кількох днів кількість збільшилася до 860 випадків.

Нагадаємо, на борту рейсу авіакомпанії KLM на Ібіцу сталася бійка після того, як двоє британських пасажирів відмовилися вдягати маски.