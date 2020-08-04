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Протест искателей убежища сорвал визит немецкого чиновника в лагерь мигрантов на Лесбосе

Вторник, 4 августа 2020, 14:52

Премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменил запланированный визит в лагерь мигрантов Мория на греческом острове Лесбос из-за проблем с безопасностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Премьер-министр земли Армин Лаше прибыл в Афины в понедельник и должен был посетить островной лагерь во вторник вместе с заместителем министра миграции Греции Георгосом Кумутсакосом.

По имеющимся данным, чиновники прибыли в лагерь, но местный начальник службы безопасности посоветовал им не входить в него после того, как десятки мигрантов собрались раньше лагеря, скандируя лозунги типа "Свободная Мория"."

Мигранты, как сообщается, считали Лаше "премьер-министром Германии" и планировали устроить акции протеста.

С начала года в лагере погибли по меньшей мере семь просителей убежища, в том числе несовершеннолетний и женщина. Еще с десяток человек получили ранения.

Центр приема беженцев, построенный в 2015 году на бывшем военном объекте, является крупнейшим лагерем беженцев в Европе, сейчас он полностью переполнен. Он рассчитан на 3000 человек, но в настоящее время там проживает около 17 000 беженцев.

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Греция мигранты
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