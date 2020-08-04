Протест шукачів притулку зірвав візит німецького чиновника в табір мігрантів на Лесбосі

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія скасував запланований візит до табору мігрантів Морія на грецькому острові Лесбос через проблеми з безпекою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Прем'єр-міністр землі Армін Лаше прибув до Афін у понеділок і повинен був відвідати острівний табір у вівторок разом із заступником міністра міграції Греції Георгосом Кумутсакосом.

За наявними даними, чиновники прибули в табір, але місцевий начальник служби безпеки порадив їм не входити в нього після того, як десятки мігрантів зібралися раніше табору, скандуючи гасла типу "Вільна Морія"."

Мігранти, як повідомляється, вважали Лаше "прем'єр-міністром Німеччини" і планували влаштувати акції протесту.

З початку року в таборі загинули щонайменше сім прохачів притулку, в тому числі неповнолітній і жінка. Ще з десяток людей отримали поранення.

Центр прийому біженців, побудований в 2015 році на колишньому військовому об'єкті, є найбільшим табором біженців в Європі, наразі він повністю переповнений. Він розрахований на 3000 осіб, але в даний час там проживає близько 17 000 біженців.