В Греции семь человек погибли в ДТП авто с мигрантами

В Греции автомобиль, который предположительно перевозил мигрантов, ночью врезался в установленные во время дорожных работ конструкции, погибли семь человек, еще пятеро - ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция сообщила, что авария произошла незадолго до часа ночи по местному времени в среду, недалеко от северо-восточного города Александруполис, когда автомобиль врезался в цементное основание.

Власти заявили, что все погибшие и раненые - мужчины. Двое были тяжело ранены и госпитализированы в реанимацию. Их национальность пока неизвестна.

Тысячи мигрантов направляются в Грецию из соседней Турции, большинство из них надеются добраться до более процветающих европейских стран. Хотя большинство прибывает на восточные острова Эгейского моря у турецкого побережья, многие пересекает сухопутную границу в северо-восточной Греции.