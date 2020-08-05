У Греції семеро людей загинули у ДТП авто з мігрантами

У Греції автомобіль, який імовірно перевозив мігрантів, вночі врізався у встановлені під час дорожніх робіт конструкції, загинули сім людей, ще п’ятеро – поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція повідомила, що аварія сталася незадовго до першої години ночі за місцевим часом в середу, недалеко від північно-східного міста Александруполіс, коли автомобіль проїхав через дорожні роботи і врізався в цементну основу, на якій повинні бути встановлені платні будки.

Влада заявила, що всі загиблі і поранені - чоловіки. Двоє були важко поранені і госпіталізовані в реанімацію. Їх національність поки невідома.

Тисячі мігрантів прямують до Греції з сусідньої Туреччини, більшість з них сподіваються дістатися до більш процвітаючих європейських країн. Хоча більшість прибуває на східні острови Егейського моря біля турецького узбережжя, багато хто перетинає сухопутний кордон у північно-східній Греції.