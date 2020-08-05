Еще один круизный лайнер застрял в порту Норвегии из-за пассажира с коронавирусом

Круизный лайнер с более 200 пассажирами на борту пришвартовался в среду в норвежском порту, однако пассажирам и персоналу не позволяют сойти на сушу из-за коронавируса у одного из пассажиров предыдущего рейса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Мэр города Бодо Ида Пиннероед сообщила, что все 85 членов экипажа лайнера SeaDream 1 будут проверены на наличие вируса и власть находится в контакте с норвежским институтом общественного здравоохранения по вопросу о том, должны 123 пассажира пройти такую ​​же проверку.

"Мы относимся к ситуации очень серьезно", - сказала мэр.

Норвежская компания, владеющая судном, Seadream Yacht Club, заявила, что у ее пассажира не было никаких симптомов Covid-19 во время предыдущего рейса и он вернулся домой в Данию из Тромсе 2 августа. По прибытии в Данию этот человек прошел тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Все остальные пассажиры, которые были на рейсе с инфицированным, должны самоизолироваться на 10 дней.

"Мы искренне надеемся, что на борту нет Covid-19, нам не известно о каких-либо других гостях или членах экипажа, которые заражены или имеют какие-либо симптомы, но мы принимаем все необходимые меры", - говорится в заявлении Seadream Yacht Club.

Напомним, на днях стало известно о массовом заражении коронавирусом на борту круизного лайнера "Руаль Амундсен" компании Hurtigruten. Там заболели 36 членов экипажа и минимум пять пассажиров. Всего на борту успели побывать несколько человек. Во вторник стало известно, что количество зараженных возросло до 44.

В органах здравоохранения опасаются, что вирус мог быть разнесен в десятки городов и сел вдоль западного побережья страны.

В связи с инцидентом Норвегия на две недели запретил высадку с больших круизных лайнеров в своих портах.