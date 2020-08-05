Ще один круїзний лайнер застряг в порту Норвегії через коронавірусного пасажира

Круїзний лайнер з понад 200 людьми на борту пришвартувався в середу в норвезькому порту, однак пасажирам і персоналу не дозволяють зійти на сушу через коронавірус в одного з пасажирів попереднього рейсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Мер міста Бодо Іда Піннероед повідомила, що всі 85 членів екіпажу лайнера SeaDream 1 будуть перевірені на наявність вірусу і що влада перебуває в контакті з норвезьким інститутом громадської охорони здоров'я з питання про те, чи повинні 123 пасажири пройти таку ж перевірку.

"Ми ставимося до ситуації дуже серйозно", - сказала мер.

Норвезька компанія, що володіє судном, Seadream Yacht Club, заявила, що у її пасажира не було жодних симптомів Covid-19 під час попереднього рейсу і він повернувся додому в Данію з Тромсе 2 серпня. Після прибуття в Данію ця людина пройшла тест на коронавірус, і результат виявився позитивним.

Всі інші пасажири, які були на рейсі з інфікованим, повинні самоізолюватися протягом 10 днів.

"Ми щиро сподіваємося, що на борту немає Covid-19, нам не відомо про будь-яких інших гостей або членів екіпажу, які заражені або мають будь-які симптоми, але ми приймаємо всі необхідні запобіжні заходи", - йдеться в заяві Seadream Yacht Club.

Нагадаємо, днями стало відомо про масове зараження коронавірусом на борту круїзного лайнера "Руаль Амундсен" компанії Hurtigruten. Там захворіли 36 членів екіпажу та щонайменш п'ять пасажирів. Загалом на борту встигли побувати кількасот людей. У вівторок стало відомо, що кількість заражених зросла до 44.

В органах охорони здоров'я побоюються, що вірус міг бути рознесений у десятки міст та сіл уздовж західного узбережжя країни.

У зв’язку з інцидентом Норвегія на два тижні заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах.