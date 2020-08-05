При взрыве в Бейруте погибла гражданка Греции - СМИ

Во время разрушительного взрыва в порту Бейрута погибла гражданка Греции, двое других ранены.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на источники в МИД Греции.

Согласно тем же источникам, Греческая православная больница в Бейруте была закрыта, а пациенты переведены в другие больницы.

Посольство Греции в Бейруте находится в постоянном контакте с ливанскими властями и греческим сообществом, проживающим в стране, и предоставляет им всю возможную помощь, постоянно информируя о событиях.

Ранее в среду генеральный секретариат по гражданской защите заявил, что Греция направит в Ливан специальную спасательную группу по чрезвычайным ситуациям (EMAK) в качестве немедленного реагирования на чрезвычайную ситуацию после того, как Ливан подал соответствующий запрос через механизм гражданской защиты ЕС.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Бейруте серьезно пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.