Під час вибуху у Бейруті загинула громадянка Греції – ЗМІ

Під час руйнівного вибуху у порту Бейрута загинула громадянка Греції, двоє інших поранені.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє газета Kathimerini з посиланням на джерела в МЗС Греції.

Згідно з тими ж джерелами, Грецька православна лікарня в Бейруті була закрита, а пацієнти переведені в інші лікарні.

Посольство Греції в Бейруті знаходиться в постійному контакті з ліванською владою і грецькою громадою, що проживає в країні, і надає їм всю можливу допомогу, постійно інформуючи про події, що відбуваються.

Раніше в середу генеральний секретаріат з цивільного захисту заявив, що Греція направить до Лівану спеціальну рятувальну групу з надзвичайних ситуацій (EMAK) в якості негайного реагування на надзвичайну ситуацію після того, як Ліван подав відповідний запит через механізм цивільного захисту ЄС.

Раніше повідомлялося, що у результаті вибуху в Бейруті серйозно постраждала дружина посла Нідерландів в Лівані.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.