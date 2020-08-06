Банк Англии улучшил прогноз по падению ВВП Великобритании с 14% до 9,5%

Банк Англии улучшил свои прогнозы по сокращению экономики вследствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По первоначальному прогнозу, в 2020 году экономика Британии могла сократиться на 14%.

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Теперь эксперты Банка улучшили этот прогноз до 9,5%. В то же время даже такой результат будет самым крупным падением ВВП за последние 100 лет.

Безработица на конец года может вырасти до 7,5%.

В 2021 году ожидается рост ВВП на 9%, в результате чего экономика вернется к уровню, на котором была до начала пандемии.

В 2022 году ВВП Великобритании может вырасти на 3,5%.

Как сообщалось ранее, ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 12,1%, а стран ЕС - на 11,9%, что является самым большим падением за 25 лет, как ведется статистика.

Больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем местах - Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно.