Эстония может запретить ночную продажу алкоголя ради борьбы с COVID-19

Правительство Эстонии рассматривает возможность запретить ночную продажу алкоголя в качестве средства борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В частности, ранее научный совет предложил ввести запрет на ночную торговлю алкоголем в Тарту в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса, но поскольку Департамент полиции и погранохраны предлагает ввести запрет по всей стране, то правительство в четверг обсуждает и такой вариант.

Администрация Тарту поддерживает временный запрет на ночную продажу алкоголя с 23.00 или с полуночи.

Однако Департамент полиции и пограничной охраны считает, что продажу алкоголя надо прекращать уже с 22.00, когда в большинстве развлекательных заведений закрывается кухня, а запрет должен действовать по всей стране.

Необходимость запрета обосновывается гипотезой, что отсутствие возможности покупать поздно вечером и ночью алкоголь уменьшит число вечеринок, и вирус не распространится из Тарту в другие города.

Сейчас в правительстве нет консенсуса по этому вопросу.